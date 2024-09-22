Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Израильские военные с оружием в руках вошли в офис катарского телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу, сообщила сама телекомпания.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Представители Вооружённых сил Израиля потребовали от сотрудников СМИ забрать оборудование и немедленно покинуть здание. Они объяснили свой призыв приостановкой работы офиса на 45 дней.

Телеканал также привёл слова одного из военных, который заявил, что у его отряда есть решение суда о закрытии этого подразделения телекомпании.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле парламент Израиля принял закон, позволяющий закрывать иностранные СМИ, работающие в стране, а также конфисковать их оборудование.

В начале мая правительство Израиля единогласно проголосовало за запрет вещания Al Jazeera в стране. Израильские власти объяснили своё решение тем, что это СМИ якобы наносит ущерб безопасности еврейского государства.

В конце июля в городе Газа корреспондент и оператор Al Jazeera Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в результате обстрела, совершённого израильскими военными.