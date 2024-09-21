Севастополь, 21 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили в Севастополе вечером 21 сентября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Kremlin.ru

«Внимание всем! Баллистика!» — написал он в Telegram-канале.

Сигнал тревоги был отменён спустя 10 минут. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании в Севастополе систем противовоздушной обороны. Жертв и разрушений нет, добавил политик.

Ранее в этот день в городе с 19.00 до 20.00 мск планировались тренировки флотских расчётов по противоподводно-диверсионной обороне в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября силы ПВО сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.

В Тихорецком районе на месте падения фрагментов БПЛА вспыхнул пожар. Из района эвакуировали 1,2 тыс. человек, большая часть из которых разместилась у друзей и родственников.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 21 сентября сообщил, что российскими силы ПВО сбили беспилотник и шесть ракет украинских боевиков в небе над регионом.