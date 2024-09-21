Кишинёв, 21 сентября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Экс-глава Гагаузской автономии, лидер движения «Платформа Молдовы» Ирина Влах 21 сентября обратилась к властям Молдавии и потребовала не втягивать республику в конфликты.

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«Хватит вооружать Молдову. Хватит втягивать нашу страну в чужие конфликты. Кто вам дал право распоряжаться нашей судьбой? Кто вам позволил превращать Молдову в мишень», — сказала она в видеообращении, опубликованном в её Telegram-канале.

Влах заявила, что молдавские власти ведут себя так, будто это для них чужая страна. По мнению экс-главы Гагаузии, представители руководства, разжигающие ненависть, будут вынуждены сбежать «на свою настоящую родину», а жители Молдавии останутся созидать.

Кроме того, Влах сообщила, что Центризбирком зарегистрировал её кандидатом в президенты.

Как передавало ИА Регнум, президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября. Президент Молдавии Майя Санду назначила на ту же дату референдум по вступлению республики в Евросоюз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 сентября назвала Санду «человеком-терминатором», внедрённым Западом. Дипломат сравнила её с главой киевского режима Владимиром Зеленским и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Все они по заказу внешних сил подрывают свои страны изнутри.

4 сентября Захарова предостерегла Молдавию от провокаций в отношении Приднестровья, так как Москва расценит их как нападение на РФ. Представитель МИД напомнила, что в регионе находятся не только российские миротворцы, но и около 220 тыс. граждан России.