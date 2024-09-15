Москва, 15 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Запад привёл президента Молдавии Майу Санду к власти как «человека-терминатора», чтобы подорвать традиционные устои своих государств, заявила 14 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Это такой внедрённый человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии это Санду. Украина — это Зеленский. В Грузии был Михаил Саакашвили», — сказала она ТАСС, комментируя возможный запрет Русской православной церкви в Молдавии.

Дипломат также сравнила их с подрывниками, которые «детонируют» в тот момент, когда на Западе нажимают кнопку «пуск». Они, по словам Захаровой, подрывают историю, культуру, традиции тех стран, в которые они внедрены.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат парламента Молдавии Василе Шоймару заявил, что в республике могут запретить деятельность Молдавской митрополии, которая входит в состав Русской православной церкви. Позднее президент Санду опровергла его заявление, сообщив, что о запрете митрополии речи не идёт и никакой угрозы для неё нет.

Синод православной церкви Молдавии выразил обеспокоенность высказываниями о возможном запрете Молдавской митрополии. Представители церкви также обвинили власти в запугивании священников и призвали «прекратить моральную пытку церкви».

Гонениям также подвергаются прихожане Украинской православной церкви (УПЦ). Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, запрещающий на Украине УПЦ, а также религиозные организации, аффилированные с ней.