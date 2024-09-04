Москва, 4 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Москва расценит любые провокации против российских миротворцев и граждан в Приднестровье как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 сентября на брифинге.

Артем Кулекин/РИА Новости

«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тыс. граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала она.

Захарова прокомментировала требования Молдавии вывести российские войска из Приднестровья. Дипломат напомнила, что военное присутствие в регионе потребовалось не просто так. Она предостерегла от повторения авантюр, из-за которых два десятилетия назад пришлось вводить миротворцев.

Представитель МИД подчеркнула, что только враги молдавской государственности, желающие уничтожить молдавский народ, могут требовать вывести миротворцев из Приднестровья.

Москва ввела миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года, чтобы остановить войну, начавшуюся из-за стремления Молдавии захватить этот регион. Военное присутствие было согласовано с Кишинёвом и Тирасполем.

Майя Санду сразу после избрания президентом Молдавии в ноябре 2020 года потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья. Она заявила, что будет добиваться этого от Москвы.

Молдавия продолжает недружественную политику в отношении России. После начала Россией специальной военной операции Кишинёв заявил о поддержке киевского режима. Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте 2024 года заявил, что молдавские власти идут по стопам Украины.