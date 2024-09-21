Санкт-Петербург, 21 сентября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Михаил Киреев /РИА Новости

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Факела» Евгений Марков, реализовавший пенальти.

Во втором тайме «Зенит» сумел отыграться и вырвать победу. Отличились нападающие Матео Кассьерра на 52-й минуте, Лусиано Гонду на 67-й и полузащитник Александр Ерохин на 87-й.

«Зенит» обогнал «Краснодар» и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 23 очка после девяти матчей. «Факел» располагается на 15-й строчке с пятью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче девятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Краснодара» по дублю оформили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.