Москва, 21 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Дочь народного артиста России Александра Збруева Наталью госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом 21 сентября сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 56-летняя женщина поступила в клинику с отравлением. Она выпила таблетки, после которых ей стало плохо. Родственники незамедлительно вызвали ей скорую помощь.

По информации канала, Александр Збруев также проходит лечение в одной из больниц.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года Збруеву из-за ухудшения состояния здоровья потребовалась помощь медиков. Он пожаловался на боли в груди и высокое давление. Его супруга вызвала врачей, которые оказали артисту помощь на дому. От госпитализации он отказался.