Москва, 23 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Народному артисту РСФСР Александру Збруеву из-за ухудшения состояния здоровья потребовалась помощь медиков. Как сообщает Telegram-канал «112», недомогание 84-летний актёр почувствовал несколько дней назад.

Сергей Фадеичев/ТАСС Александр Збруев

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По данным портала, он пожаловался на боли в груди и высокое давление. Супруга Збруева вызвала врачей, которые оказали артисту помощь на дому. От госпитализации артист отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в СМИ появилась информация о госпитализации актёра, народного артиста РСФСР Александра Збруева с пневмонией и температурой. При этом отмечалось, что артист переболел COVID-19 ещё осенью 2020 года, тестирование подтвердило у него наличие антител.

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В театре «Ленком Марка Захарова», где служит артист, эти сообщения опровергли. Там уточнили, что народный артист РСФСР проходил обследование в связи с простудой. 82-летнего актёра обследовали в больнице, после чего он отправился домой.