Лондон, 21 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный 21 сентября сообщил о гибели своего экс-помощника полковника Александра Никитюка.

Соцсети

Залужный, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, написал о случившемся в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отметило издание «Страна. ua», Никитюк погиб 20 сентября в Доброполье в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, в августе в Кривом роге погиб кадровый офицер Службы безопасности Украины (СБУ), экс-глава военной администрации Черкасской области Сергей Сергейчук. По данным российского военкора Евгения Поддубного, военный был ликвидирован в результате удара ракетой «Искандер» по гостинице, в которой он остановился «на время командировки».

В мае в зоне спецоперации был ликвидирован начальник штаба и первый заместитель командира авиаэскадрильи подполковник ВСУ Денис Василюк. Его уничтожили во время выполнения боевого задания. Василюк являлся пилотом истребительной авиации и считался на Украине одним из лучших лётчиков. С начала спецоперации он провёл десятки боевых вылетов.