Киев, 18 мая, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Начальник штаба и первый заместитель командира авиаэскадрильи подполковник ВСУ Денис Василюк ликвидирован в зоне специальной военной операции, сообщила 18 мая в социальных сетях 831-я бригада тактической авиации Вооружённых сил Украины.

Соцсети Денис Василюк

Уточняется, что его уничтожили несколько дней назад во время выполнения боевого задания. В соцсетях также распространяется информация, что подполковник управлял истребителем Су-27, который якобы сбили Воздушно-космические силы России.

Василюк являлся пилотом истребительной авиации и считался на Украине одним из лучших лётчиков. С начала спецоперации он провёл десятки боевых вылетов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе появилась информация о том, что в зоне спецоперации уничтожили пилота ВСУ Владислава Залистовского, имевшего позывной Голубой шлем (Blue Helmet). Он летал на истребителе МиГ-29. Украинские СМИ предположили, что смерть Залистовского могла натупить ещё в декабре 2023 года.

В феврале стало известно о том, что ВКС России ликвидировали лётчика ВСУ Владислава Рыкова. Российские военные сбили штурмовик Су-25 украинской армии, которым тот управлял.

СМИ называли Рыкова одним из лучших пилотов. На счету лётчика было 385 боевых вылетов.