Москва, 21 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. На аэродроме в Московской области свой первый полёт совершил лётный демонстратор самолёта Tango, сообщили 21 сентября в пресс-службе компании-производителя S7 Group.

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Компания провела испытания совместно с Сибирским НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).

«В ходе испытаний самолёт совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился», — сообщили в компании.

Самолётом управлял лётчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук.

Четырёхместный легкомоторный учебно-тренировочный самолёт Tango изготовлен из российских композитных материалов. На нём установлен двигатель UL Power 520is. Кроме того, S7 Group сейчас проводит тестирование собственного двигателя аналогичной мощности.

Tango планируется использовать для первоначальной подготовки авиационных кадров и для полётов в частных целях.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе прямой линии в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что парк российской авиатехники перегружен иностранными самолётами. Отечественные авиакомпании активно занимаются выкупом самолётов, ранее взятых в лизинг.

Как отметил глава государства, у российского авиастроения есть большой потенциал, и россиянам будет на чём летать: на отечественных авиазаводах планируется к 2030 году произвести свыше тысячи самолётов.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин заявил, что нужно ускорить создание пассажирской версии самолёта «Байкал», чтобы запустить её в серийное производство в ближайшее время. Он должен быть конкурентоспособным по стоимости и техническим характеристикам.