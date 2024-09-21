Москва, 21 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумах. Об этом 21 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Сумы, ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев. Были там наемники или нет — пока выясняем», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в сторону удара выехали военные и скорая помощь.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по объектам в Сумах. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по скоплению украинских военных у 14 населённых пунктов Сумской области ― Беловодов, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободов, Павловки, Речек, Руднево, Сум, Шалыгино, Хотени и Фомино. Там располагались позиции 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ.

17 сентября депутат Сумского районного совета Вячеслав Рябченко сообщил, что в городе после нескольких взрывов повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, пострадали две подстанции, которые питают Сумы и область.