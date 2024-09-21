Будапешт, 21 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В Будапеште ожидается пик крупнейшего за 11 лет наводнения. Тем временем общественный транспорт венгерской столицы на фоне разгула стихии прекратил работу, о чём в субботу, 21 сентября, сообщило издание Daily News Hungary.

Denes Erdos/AP/TASS

В столице Венгрии было остановлено движение метро и общественного транспорта. На улицах сооружают преграды из мешков с песком, чтобы вода не попала в подвалы домов и подземные переходы.

«В субботу уровень Дуная в Будапеште достиг своего пика в 5 утра — 830 см, согласно последним данным на 8 утра. С тех пор уровень отступает», — сказано в материале.

Разлившийся Дунай уже затопил центральные улицы столицы. Вода поднялась до уровня дорожных знаков и светофоров. Жителей Будапешта предупредили о возможных отключениях газа и электричества.

Уровень воды в Будапеште составил 9 м, что почти в три раза превышает норму. Наводнение также затронуло Чехию и Италию.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября стало известно, что Дунай вышел из берегов, затопив набережные и улицы в нижней части центра Будапешта. Движение общественного транспорта в городе ограничили. Для борьбы с наводнением власти направили около 6 тыс. специалистов.

Ситуацию на одной из затопленных улиц Будапешта сняли на видео очевидцы событий. На кадрах можно увидеть разлив воды перед зданием венгерского парламента. Проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии с 12 сентября. Их вызвал шторм «Борис».