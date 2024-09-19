Будапешт, 19 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Река Дунай вышла из берегов и затопила набережные в центре венгерской столицы Будапешта. Видео с одной из них сняли очевидцы.

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua

На кадрах — разлив воды перед зданием венгерского парламента. Заметно, как поднялся уровень реки. Суда, стоящие на приколе, визуально поравнялись с перилами набережной, под водой оказалась дорога вдоль Дуная.

По информации издания Index, за последние сутки уровень воды в городе поднялся более чем на 1 м. В столице ограничили движение общественного транспорта, под вопросом оказалась работа трамваев.

Несколько паромов в стране временно прекратили работу, а движение по ряду дорог перекрыли.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции 18 сентября отметил, что наводнение достигнет пика ближе к вечеру 21 сентября. Ожидается, что вода поднимается до уровня 8,46 м. Рекорд в столице был установлен в 2013 году. Тогда Дунай достиг отметки в 8,91 м. Полностью отступить с набережных вода должна к середине или концу предстоящей недели.

Как сообщало ИА Регнум, проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии с 12 сентября из-за бушующего шторма «Борис». По состоянию на 16 сентября было известно о восьми погибших. Один из них утонул 15 сентября в уезде Клодзко на юго-западе Польши, где из-за паводка пришлось эвакуировать 1,6 тыс. человек. Вода частично затопила город.

18 сентября чешский президент Петр Павел заявил, что на восстановление повреждённой наводнением инфраструктуры в стране уйдут многие месяцы и даже годы. Средства, которые власти сейчас решили выплатить наиболее пострадавшим людям и населённым пунктам, не покроют причинённый ущерб, уверен глава Чехии.