Москва, 21 сентября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Объемы поставок часовых устройств из Китая в Россию в августе в сравнении с июлем выросли в 1,8 раза, их общая стоимость достигла $40,9 млн, что стало рекордом с начала ведения соответствующих данных. Об этом 21 сентября сообщило «РИА Новости» на основании анализа статистики таможни КНР.

По данным издания, резкий рост поставок в этом секторе начался с апреля, объёмы увеличились в пять раз до $11,5 млн. В мае этот показатель составил $14 млн, в июне — $18,9 млн, а в июле — $22,3 млн.

В общей сложности за первые восемь месяцев 2024 года на российские рынки из Китая привезли часов и их компонентов на $116,4 млн. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2023 год в РФ доставили из КНР товаров в этом сегменте на $40 млн.

Рост поставок часовых устройств по большей части пришелся на таймеры и секундомеры. Их в августе закупили на $38,5 млн. Наручных часов в РФ завезли на $1,3 млн, настенных часов и будильников — на $567 тыс., временных переключателей с часовым механизмом — на $256 тыс.

Как передавало ИА Регнум, стоимость объёмов поставок российского трубопроводного газа в Китай за первые восемь месяцев 2024 года составила $5,4 млрд. Это на 21,1% больше, чем за тот же период прошлого года. РФ находится на втором месте по продажам голубого топлива в КНР после Туркмении.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что торговля между Россией и Китаем надёжно защищена от негативного влияния со стороны других стран и ситуации на мировых валютных рынках. Доля рубля и юаня в двусторонних коммерческих операциях превысила 90%. Москва и Пекин продолжат укреплять связи по линии банков, отметил глава государства.