Пекин, 20 сентября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Поставки российского трубопроводного газа в Китай в период с января по август текущего года превысили сумму 5,4 млрд долларов, увеличившись за это время на 21,1%. Об этом 20 сентября сообщило Главное таможенное управление КНР.

Павел Львов/РИА Новости

Из этих данных следует, что в августе объём импорта трубопроводного газа из России в КНР сохранился примерно на уровне июля ($713 млн). При этом физический объём голубого топлива ведомство обычно не приводит.

Россия на данный момент находится на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай, главным поставщиком остаётся Туркмения, которая за это же время отправила в КНР газ на 6,55 млрд (-1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что задача по переориентации российских энергоресурсов на Восток успешно решена. По его словам, хотя с газом ситуация более сложная из-за привязки к трубопроводной инфраструктуре, Россия также успешно экспортирует голубое топливо на эти рынки.

Президент России Владимир Путин 3 сентября по итогам встречи с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом рассказал, что сейчас проект газопровода протяжённостью почти 1 тыс. километров из России в Китай через Монголию проходит государственную экспертизу. Глава государства назвал хорошими перспективы для сотрудничества в газовой сфере с этими странами.