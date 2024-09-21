Лондон, 21 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Экс-главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника полковника Александра Никитюка.

Социальные сет Александр Никитюк

Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, 21 сентября опубликовал пост в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещённой и признанной экстремистской в РФ) о гибели Никитюка.

По данным украинского издания «Страна. ua», Никитюк погиб 20 сентября в Доброполье в ДНР в результате ракетного удара.

Как сообщало ИА Регнум, кадровый офицер Службы безопасности Украины (СБУ), бывший глава военной администрации Черкасской области Сергей Сергейчук погиб в результате взрыва в Кривом Роге. По информации российского военкора Евгения Поддубного, украинский военный был ликвидирован в результате удара ракетой «Искандер» по гостинице, в которой он остановился «на время командировки».

В районе Селидово в ДНР был ликвидирован чемпион мира по кикбоксингу и боевик спецназа ГУР Роман Головатюк, который ушёл из спорта и вступил в ряды ВСУ с первых дней спецоперации.