Киев, 1 сентября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Чемпион мира по кикбоксингу и боевик спецназа ГУР Роман Головатюк, который ушёл из спорта и вступил в ряды ВСУ с первых дней спецоперации, убит в зоне боевых действий. Об этом сообщил спортивный комитет Украины и Каменец-Подольский городской совет в Telegram-канале.

«Русская Весна» Роман Головатюк

Головатюка ликвидировали на покровском направлении — в районе Селидово в Донецкой Народной Республике.

Кикбоксёру было 28 лет. Он родился в Хмельницкой области, был одним из лучших спортсменов в кикбоксинге WAKO.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы назвали законной целью бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева, который призвал ВСУ убивать жителей Курской области. Об этом они заявили в видеообращении, опубликованном в Сети.

«Теперь ты стал для нас законной целью. Жди нас, мы тебя найдём!» — говорит на видео один из бойцов подразделения.

Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области, назвав их «нечистью». В 2023 году он заявлял о готовности «с удовольствием стрелять в русских», а также раскритиковал собственного отца за поддержку спецоперации РФ на Украине. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футболиста за публичные призывы к терроризму, Алиев объявлен в розыск.