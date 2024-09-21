Архангельск, 21 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Архангельской области собака спасла семью от гибели во время пожара в доме. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России

«В частном доме под Архангельском ночью разгорелся пожар. Первой беду почуяла собака. Она лаем разбудила хозяев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого они не только сами успели покинуть дом, но и вывели из сарая домашний скот. Приехавшие пожарные потушили огонь на площади 96 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября на Шуховском мусорном полигоне рядом с Курганом произошёл крупный пожар на площади в 1,3 тыс. кв. м. По данным МЧС, угрозы для населённых пунктов и местных жителей из-за распространения огня нет. К тушению привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

В ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.