Курган, 20 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. На Шуховском мусорном полигоне рядом с Курганом произошёл крупный пожар на площади в 1,3 тыс. кв. м. Служащие МЧС по региону уже привлечены к тушению возгорания, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону 20 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Привлечены 23 человека личного состава и шесть единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в 10:51 по Москве», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, угрозы для населённых пунктов и местных жителей из-за распространения огня нет.

Как сегодня передавало ИА Регнум, в Подольске идёт ликвидация крупного пожара в производственном здании. Площадь возгорания — 3,6 тыс. кв. м.

В ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.