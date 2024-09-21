Курск, 21 сентября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. ВСУ используют в Курской области автомобили, украденные у мирных жителей. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Так он прокомментировал информацию о том, что украинские силы лишились при атаке на указанный регион половины техники западного производства.

«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», — заявил Алаудинов, которого цитирует «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ в начале атаки на Курскую область задействовали большое количество военной техники, в том числе более 200 танков и около 400 различных бронемашин, включая ББМ и БМП. По его словам, киевский режим хотел провести «блицкриг».

Генерал-майор уточнил, что Вооружённые силы России уничтожили большую часть этой техники. Из-за этого ВСУ вынуждены задействовать тяжёлое и дорогостоящее вооружение, в том числе основной боевой танк Leopard.