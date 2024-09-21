Тверская область, 21 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Тверской области полностью восстановлено движение по федеральной трассе M-9. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Движение по федеральной трассе М-9, где оно временно было перекрыто в связи с ликвидацией последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата. Автомобили направлялись по объездным путям.

Напомним, атака беспилотника в Торопецком округе была отражена в ночь с 20 на 21 сентября. На месте происшествия ведется ликвидация последствий падения обломков беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет.