Москва, 21 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о жизни в Шебекино под постоянными обстрелами населённого пункта со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой он отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мирная повестка во всех проявлениях не должна оставаться на втором-третьем месте.

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«Если не будет мирной повестки, то скажу как есть: вообще весь смысл тогда пропадает. Мы же живём не для того, чтобы умирать. Мы живём для того, чтобы жили, рождались и развивались наши дети. Мы строим города, асфальтируем улицы, строим и ремонтируем школы. Это жизнь, это движение вперед. Если этого не будет, то вот эти темнота и негатив нас, конечно, очень быстро разрушат. Поэтому мы делаем это», ― поделился глава региона.

Гладков отметил, что чистота Шебекино ― образец для очень большого числа российских городов, а по количеству цветов многие населённые пункты превосходит. Он рассказал, что за ними ухаживают работники зеленхоза. На сегодняшний день осталось всего шесть сотрудниц, остальные уволились.

Губернатор сообщил, что из-за постоянных обстрелов, наносящих разрушения, в настоящее время идёт третья замена цветников, которые останутся в городе до ноября.

«Шебекино приобретает новую красоту, новое цветочное одеяние. Мне кажется, это на самом деле давно стало символом стойкости духа Шебекино», ― подчеркнул Гладков.

Он добавил, что цветок ― это жизнь, это изменение, красота, которая меняет отношение человека и символизирует зачастую само развитие жизни.

«Я очень благодарен каждому главе в нашей области, который очень внимательно за этим следит и очень четко понимает, что мирная повестка во всех проявлениях не должна оставаться у нас на втором-третьем месте <…> мирная повестка в объёме бюджетных расходов, в объёме наших действий, мы ничего не остановили», ― подчеркнул глава региона.

Он выразил уверенность в том, что будет победа и будет мир.

«По-другому быть не может <…> Сложно, но это испытание, которое мы сейчас все проходим», ― сказал Гладков.

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