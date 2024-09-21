Москва, 21 сентября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Правительство выделило дополнительные денежные средства на выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующее распоряжение 21 сентября опубликовано на сайте правительства России.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Речь идёт о выплатах в размере 10 тыс. рублей на человека. Дополнительное финансирование из резервного фонда кабмина позволит предоставить жителям региона средства на самые срочные расходы», — отмечается в сообщении.

В правительстве уточнили, что с учётом ранее выделенных средств на единовременные выплаты пострадавшим в курском приграничье общий объём материальной поддержки составит более 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. 14 августа стало известно, что правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 22 августа поддержал предложение губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону.

В конце августа сообщалось, что жители приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на сумму свыше 200 млн рублей. Выплаты были произведены 13,5 тыс. человек. Заявление на выплаты подаются на портале «Госуслуги».