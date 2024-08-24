Москва, 24 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Жители приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом 24 августа сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Произведены выплаты по более чем 13,5 тыс. ранее поданным заявлениям на общую сумму более 200 млн рублей», ― уточнил он на брифинге.

Шаров добавил, что за сутки через портал «Госуслуги» приняли ещё 2 113 заявлений на выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

23 августа Шаров сообщил, что помощь в форме выплат на сумму свыше 107,5 млн рублей получили более 7 тыс. жителей Курской области.

Также в Курскую область продолжат доставлять гуманитарную помощь. По состоянию на 24 августа, в регион прибыло свыше 3 тыс. т гуманитарных грузов. За сутки семь автомобильных колонн доставили 80 т грузов. Также в субботу планируется доставить ещё шесть партий помощи, которую распределят по центрам выдачи и пунктам временного размещения.