Москва, 14 апреля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» 14 апреля официально сообщил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Гильермо Абаскаль

«Руководство красно-белых приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Причины решения не указываются.

К кубковому матчу против «Зенита», который состоится в Петербурге 17 апреля, «Спартак» будет готовить помощник Абаскаля Владимир Слишкович, отметила также пресс-служба клуба.

Гильермо Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. Контракт был подписан сроком на два года.

Первый сезон под его руководством команда завершила на третьем месте. В турнирной таблице чемпионата 2023–2024 годов после 23 туров «Спартак» находится на шестой строчке, отставая от лидера («Зенита») на 12 очков.

Как сообщало ИА Регнум, в последнем матче под руководством Абаскаля «Спартак» с минимальным счётом (0:1) уступил в выездном матче клубу «Сочи». В двух предыдущих играх команда сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) и обыграла московское «Динамо» (2:0).

Бывший капитан сборной России по футболу, член правления футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин ранее выступил с предположением, что Абаскаль будет уволен из «Спартака» по окончании сезона. Аршавин отметил, что московский клуб, по его мнению, должен возглавить главный тренер «Ростова» и национальной сборной Валерий Карпин, который ранее уже занимал в «Спартаке» посты главного тренера и генерального директора.