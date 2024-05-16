Москва, 17 мая, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» с начала сезона-2024/25 займёт сербский специалист и бывший полузащитник миланского «Интера» Деян Станкович. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил официальный сайт красно-белых.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Контракт с 45-летним Станковичем рассчитан на два года — до середины 2027 года. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля в апреле, войдёт в новый тренерский штаб. Также персонал «Спартак» пополнят Ненад Сакич, Пьерлуиджи Бривио, Федерико Паннончини и Винченцо Сассо, входящие в штаб Станковича в венгерском «Ференцвароше».

На данный момент московский «Спартак», одержав 13 побед после 28 туров Российской премьер-лиги и набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В двух заключительных турах красно-белые сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Как передавало ИА Регнум, об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» стало известно 14 апреля. Руководство клуба приняло такое решение после поражения команды в матче чемпионата России с «Сочи» (0:1). Тогда временно исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Абаскаля Владимир Слишкович.