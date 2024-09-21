Будапешт, 21 сентября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Пик крупнейшего за 11 лет наводнения ожидается 21 сентября в Будапеште, сообщил венгерский портал Infostart со ссылкой на данные министерства водных ресурсов Венгрии.

(сс) Rexus Будапешт

Прогнозируется, что в ближайшие сутки уровень воды в Дунае поднимется до восьми с половиной метров, что превышает норму на пять метров. Журналисты отмечают, что в 2013 году уровень воды в реке достигал 8,9 метра. Это стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что, для того чтобы защититься от стихии, городские службы Будапешта подняли защитные линии до высоты в девять метров по всей линии прибрежной полосы. Кроме того, были укреплены самые слабые места, такие как остров Маргит в центре города и район площади Баттьяни.

Мэр Будапешта Гергель Карачонь рассказал, что установка временных дамб завершена на 90%. Для этого городские службы использовали более 500 тыс. мешков с песком.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября стало известно, что Дунай вышел из берегов, затопив набережные и улицы в нижней части центра Будапешта. Движение общественного транспорта в городе ограничили. Для борьбы с наводнением власти направили около шести тысяч специалистов.

Ситуацию на одной из затопленных улиц Будапешта сняли на видео очевидцы событий. На кадрах можно увидеть разлив воды перед зданием венгерского парламента. Проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии с 12 сентября. Их вызвал шторм «Борис».