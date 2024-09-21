Штат Южная Каролина, США, 21 сентября, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Первую за 13 лет смертную казнь заключённого провели власти американского штата Южная Каролина. Об этом 20 сентября сообщает телеканал CNN.

ИА Регнум Тюрьма, смертная казнь

Осуждённый 46-летний Фредди Юджин Оуэнс стал первым за 13 лет казнённым в штате Южная Каролина. Он был осуждён за убийство продавца круглосуточного магазина в Гринвилле, совершённое во время ограбления в 1997 году. При этом отмечается, что во время судебного разбирательства Оуэнс убил своего сокамерника в окружной тюрьме, после чего суд присяжных приговорил его к смертной казни.

Адвокаты Оуэнса пытались добиться отсрочки в исполнении приговора, но Верховный суд штата отклонил запрос. Губернатор штата Генри Макмастер отклонил ходатайство о помиловании Оуэнса, отметив, что он внимательно изучил дело заключённого и не видит оснований для такого решения.

По законам штата заключённый мог за неделю до исполнения приговора выбрать один из трёх способов казни, в качестве альтернативы предлагались расстрел или электрический стул.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первую за 13 лет смертную казнь проведёт на своей территории американский штат Южная Каролина. Штат Южная Каролина был одним из лидирующих по количеству проводимых смертных казней. Но из-за нежелания фармацевтических компаний раскрывать властям факт продажи препаратов для смертельных инъекций начались проблемы с получением таких препаратов для исполнения смертных приговоров. Властям штата пришлось издать распоряжение, позволяющее поставщикам препаратов для смертельных инъекций оставаться анонимными.

В тюрьме в штате Айдахо не смогли привести в исполнение приговор серийному убийце — казнь была остановлена в последнюю минуту по причине того, что в установленные законом сроки врачи не успели сделать заключённому капельницу со смертельной инъекцией.

5 января в американском штате Алабама был приведён в исполнение смертный приговор в отношении 58-летнего Кеннета Юджина Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Кеннет стал первым в истории США осуждённым, которого казнили с помощью чистого азота.