Вашингтон, 29 февраля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. В США в тюрьме в штате Айдахо не смогли привести в исполнение приговор серийному убийце — казнь была остановлена в последнюю минуту по причине того, что в установленные законом сроки врачи не успели сделать заключённому капельницу со смертельной инъекцией. Об инциденте сообщило KiviTV.

Defense.gov Капельница

Осужденный 73-летний Томас Крич должен был быть казнен 28 февраля в 10:00.

В отведённый на исполнение приговора час медики признали, что «ставить ему капельницу внутривенно невозможно», они не смогли попасть в вену маньяку. Казнь остановили, а приговорённого вернули в камеру.

Издание отметило, что смертельный приговор Кричу вынесли более 40 лет назад. Он был осуждён в 1974 году — признан виновным в пяти убийствах, подозревался ещё в нескольких. Уже отбывая пожизненное заключение, в 1981 году он избил до смерти сокамерника-инвалида. Именно за это преступление он должен был быть казнён.

По версии американских СМИ, на счету Крича от 26 до 42 убийств, хотя официально жертв было пять.

Администрация Айдахо, как пишет издание, примет решение, что делать дальше.

Как сообщало ИА Регнум, убийцу четверых студентов в штате Айдахо Брайана Кохбергера из-за нехватки смертельных инъекций могут расстрелять. Айдахо, как и несколько других штатов, в последние годы изо всех сил пытается закупить ингредиенты для смертельных инъекций, которых постоянно не хватает. Отсутствие таких компонентов вынудило штат отменить казнь преступника, совершившего два убийства.

Расстрел применялся в Айдахо в качестве смертной казни до 2009 года, когда он был заменён на смертельную инъекцию.

Мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, поддерживает президент США Джозеф Байден.

5 января в американском штате Алабама был приведён в исполнение смертный приговор в отношении 58-летнего Кеннета Юджина Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Кеннет стал первым в истории США осуждённым, которого казнили с помощью чистого азота.