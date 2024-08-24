Штат Южная Каролина, США, 25 августа, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Первую за 13 лет смертную казнь проведёт на своей территории американский штат Южная Каролина. Об этом 24 августа сообщает агентство Associated Press (AP).

ИА Регнум Тюрьма, смертная казнь

Уточняется, что первое за 13 лет исполнение смертной казни назначено на 20 сентября. В этот день состоится казнь Фредди Юджина Оуэнса, которого признали виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Преступнику предстоит выбрать одну из трёх видов казни — электрический стул, смертельная инъекция или расстрел.

Оуэнсу нужно определиться со способом, которым его казнят, за неделю до дня исполнения приговора суда. Если же преступник не сможет сделать выбор, то его казнят на электрическом стуле.

Отмечается, что штат Южная Каролина был одним из лидирующих по количеству проводимых смертных казней. Но из-за нежелания фармацевтических компаний раскрывать факт продажи препаратов для смертельных инъекций властям, начались проблемы с получением таких препаратов для исполнения смертельных приговоров.

Властям штата пришлось издать распоряжение, позволяющее оставаться анонимными поставщикам препаратов для смертельных инъекций. После этого Верховный суд штата в июле постановил возобновить исполнение смертельных приговоров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Техасе суд вынес оправдательный вердикт и снял обвинения с американца Керри Кука, который 20 лет ожидал смертной казни и всё время пытался доказать непричастность к изнасилованию и убийству в 1977 году своей соседки Линды Эдвард.

В США в тюрьме в штате Айдахо не смогли привести в исполнение приговор серийному убийце — казнь была остановлена в последнюю минуту по причине того, что в установленные законом сроки врачи не успели сделать заключённому капельницу со смертельной инъекцией.

5 января в американском штате Алабама был приведён в исполнение смертный приговорв отношении 58-летнего Кеннета Юджина Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Кеннет стал первым в истории США осуждённым, которого казнили с помощью чистого азота.