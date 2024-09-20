Небраска, США, 20 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки провели имитационный электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об том 20 сентября сообщили в Военно-воздушных силах США.

Иван Шилов ИА Регнум Запуск ракеты Minuteman III

Уточняется, что имитация пуска ракеты была осуществлена 17 сентября на военно-воздушной базе Оффутт в штате Небраска. Согласно заявлению ВВС США, тестовый электронный пуск без фактичного запуска МБР прошёл успешно. Подобные испытания Minuteman III проводятся два раза в год.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ВВС США также утверждается, что прошедшие испытания подтверждают способность готовность вооружений, входящих в ядерную триаду страны.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня ВВС США осуществили учебный пуск не оснащённой боезарядом МБР Minuteman III с базы Вандерберг в штате Калифорния. Командование заявило, что испытания показали надёжность и эффективность систем вооружений. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Minuteman III — старые ракеты, а периодические испытания необходимы для оценки их состояния.

9 июня Пентагон заявил, что США, несмотря на рост оценочном стоимости работ, продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, которая должна заменить Minuteman III. Предполагаемая стоимость работ превзошла первоначальные расчёты на 81% и достигла $140,9 млрд.