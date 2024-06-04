Штат Калифорния, США, 4 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты 4 июня осуществили учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Вандерберг (штат Калифорния) американских космических сил. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте базы.

ABACA/TASS

«Во вторник, 4 июня, в 00:56 (10:56 мск. — Прим. ред.) Командование глобального удара ВВС США произвело испытательный пуск не оснащённой боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий пуск Minuteman III, намеченный на февраль 2024 года, военные отложили из-за ремонтных работ на испытательном полигоне Рейгана на острове Рой-Намюра (Тихий океан). Также отмечается, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих испытаниях.

В сентябре 2023 года США также провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум заявил, что Вашингтон пошёл на такой шаг после появления новостей о том, что российские комплексы Р-28 «Сармат» встали на боевое дежурство.

20 октября 2023 года стало известно о том, что Соединённые Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде. Американские власти объявили об этом в день, когда Государственная дума России приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

14 мая 2024 года США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Их осуществили в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания в Главной подземной лаборатории субкритических экспериментов (PULSE).