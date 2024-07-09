Вашингтон, 9 июля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. США продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel несмотря на то, что оценочная стоимость работ по её созданию превзошла первоначальные расчеты на 81%. Об этом заявили в Пентагоне 8 июля.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

Согласно американскому законодательству, программа должна приостанавливаться, если сумма расходов превышает утверждённую смету на 25%. Исключения делаются для проектов, представляющих особую значимость для национальной безопасности США, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев.

В заявлении на сайте министерства уточняется, что заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант подтвердил, что программа разработки Sentinel соответствует параметрам по продолжению работ. Замруководителя ведомства поручил командованию Военно-воздушных сил США реструктурировать проект, чтобы устранить причины срывов и сдержать рост расходов в будущем.

Новая предполагаемая стоимость работ достигла $140,9 млрд. Sentinel должна заменить ракету Minuteman III, стоящую на вооружении Соединённых Штатов долгие годы в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады страны.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года США состоялись статические огневые испытания ракеты Sentinel. Манёвры проводилсиь центром ядерного оружия ВВС США и компанией Northrop Grumman.

В январе 2024 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью председателя комитета палаты представителей Конгресса США по делам вооружённых сил Роджера Уикера и американского сенатора Дебры Фишер. Авторы материала предупредили, что ядерный арсенал Соединённых Штатов устарел и требует больших денежных вливаний. Они также выразили мнение о том, что безопасность США зависит от финансирования и своевременного размещения ракеты Sentinel.