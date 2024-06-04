Москва, 4 июня, 2024, 18:01 — ИА Регнум. США периодически проверяют межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Об этом 4 июня сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

ABACA/TASS

Соединённые Штаты 4 июня провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Вандерберг в штате Калифорния.

«Minuteman III — это шахтные ракеты, которые были разработаны в США давно. Для оценки их состояния проводятся пуски. Россия также осуществляет подобные пуски. Стороны заранее уведомляют друг друга о таких мероприятиях. Несмотря на высокую скорость, противовоздушная оборона России способна противостоять этим ракетам. Основная ядерная мощь США сосредоточена на подводных лодках. Несмотря на активное развитие флота, на подводных лодках США также используются относительно старые ракеты», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий пуск Minuteman III, намеченный на февраль 2024 года, военные отложили из-за ремонтных работ на испытательном полигоне Рейгана на острове Рой-Намюра (Тихий океан). Также отмечается, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих испытаниях. В сентябре 2023 года США также провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

20 октября 2023 года стало известно о том, что Соединённые Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде. Американские власти объявили об этом в день, когда Государственная дума России приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

14 мая 2024 года США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Их осуществили в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания в Главной подземной лаборатории субкритических экспериментов (PULSE).