Донецк, 17 сентября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили ключевые для логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) автомагистрали в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 сентября сообщил источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что таким образом фактически отсекается логистика ВСУ вокруг Красноармейска.

Источник пояснил, что красноармейская агломерация с запада граничит с Днепропетровской областью, в северной части в город заходили дороги, ведущие в Димитров (украинское название — Мирноград) и Родинское. Теперь эти артерии перебиты, подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября военнослужащий 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского о стабилизации ситуации на красноармейском направлении. По его словам, Красноармейск, скорее всего, падёт по «авдеевскому сценарию». Он отметил, что отступление ВСУ из Авдеевки в ДНР было контролируемым «только в отчётах отцов-командиров».

Британское издание The Economist 8 сентября написало, что подразделения ВСУ, дислоцированные в районе Красноармейска, несут большие потери на фоне стремительного продвижения российской армии. Отмечалось, что за последние два месяца наступление ВС РФ развивалось угрожающими темпами, а после вторжения ВСУ в Курскую область только ускорилось.