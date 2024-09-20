Мадрид, 20 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Страны Евросоюза пообещали поставить Украине 1 млн боеприпасов, однако они не знали, смогут ли это сделать, заявил в пятницу, 20 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда начинается конфликт на Украине и мы обещаем Украине, что дадим ей 1 млн снарядов, мы говорим это, не зная, сможем ли, и потом оказывается, что нет», — сказал он на мероприятии, организованном на острове Гран-Канария. Трансляция выступления велась на сайте аудиовизуальной службы Еврокомиссии.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Европа в настоящее время столкнулась с сильным технологическим отставанием, которое в геополитическом контексте представляет серьёзную угрозу. Современный мир он охарактеризовал как суровый, конфликтный и фрагментированный.

«Мы не находимся в состоянии войны и не хотим этого. Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий, мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь», — добавил Боррель.

В марте 2023 года Еврокомиссия обещала поставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев, однако смогла выполнить свои обещания лишь наполовину. Тем не менее, как заявляла представитель Еврокомиссии Йоханна Бернсель, ЕС постоянно наращивает производство и планирует достичь поставок в 1 млн снарядов киевскому режиму к концу 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин подчёркивал, что никакие современные западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия и военной техники киевскому режиму только подтверждают участие стран Североатлантического альянса в конфликте.