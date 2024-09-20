Москва, 20 сентября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в XVI саммите межгосударственной организации БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. Об этом 20 сентября сообщил чрезвычайный и полномочный посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

РИА Новости/Алексей Майшев Махмуд Аббаc

«Будет… Конечно, было приглашение от [президента России Владимира] Путина», — процитировало его слова «РИА Новости».

Россия является председателем БРИКС с 1 января 2024 года. С начала текущего года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик подтвердил своё участие в саммите БРИКС в Казани. По словам Додика, он собирается провести на этом мероприятии несколько встреч.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более чем 20 стран мира уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. По словам дипломата, список участников продолжает расширяться и эта информация будет предоставляться своевременно.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, который основан на чётких и обязательных для всех правовых нормах.