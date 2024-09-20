Сумы, Украина, 20 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Критическая инфраструктура в селе Хмелевка Сумской области Украины была повреждена в результате взрывов, сообщило оперативное командование «Север» ВСУ 20 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Хмелевка повреждена критическая инфраструктура», — сообщили ВСУ в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещённой и признанной экстремистской в РФ).

Какие конкретно объекты пострадали, не уточняется.

Минобороны РФ пока что никак не комментировало эту информацию. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум 19 сентября, назначенный Киевом глава оккупированной Запорожской области Иван Фёдоров заявил, что в Запорожье также повреждена инфраструктура.

В этот же день российские военные нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Были поражены также главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ и скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах. Удары наносили беспилотники, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.