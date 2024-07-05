Москва, 5 июля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Украинские руководители утратили легитимность, поэтому шансы победить на выборах для них близки к нулю. Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 июля журналистам по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

CLEMENS BILAN/ТАСС

По словам российского лидера, правители в Киеве отвергают саму мысль о прекращении огня в том числе для того, чтобы длить военное положение. Его отмена будет означать, что на Украине нужно провести президентские выборы, не состоявшиеся в срок.

«Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — констатировал Путин.

В конце мая Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Рады. Он пояснил, что конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства.

По словам российского лидера, задумка «хозяев» Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Поэтому не исключено, что «хозяева» в будущем заменят власть на Украине на ту, которой не придётся нести ответственности за принятые непопулярные решения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом России возможности урегулирования украинского конфликта. В соцсетях Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии». Во время визита в Киев 2 июля премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией, однако тот отверг предложение.