Луганск, 20 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Старобельского округа Луганской Народной Республики, который передавал информацию украинским спецслужбам. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

ФСБ России. Кадр из видео

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществлявшего сбор и передачу врагу сведений о Вооружённых силах РФ», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант передавал противнику разведданные для нанесения ракетных ударов по территории республики.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября в ЛНР задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала Киеву сведения о Вооружённых силах России. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница города Рубежное, действуя по собственной инициативе, передала разведданные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).