В Раде заявили, что главком ВСУ проводит зачистку «неугодных» ему генералов
Киев, 17 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский проводит чистку «неугодных» ему генералов в рядах украинской армии. Такое мнение 17 сентября высказала депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
По словам Безуглой, ранее главком ВСУ инициировал ряд расследований в отношении командующего сил беспилотных систем (СБС) Вадима Сухаревского, чтобы показать, что СБС несостоятельны, и избавиться от последнего.
«Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами», — написала она в своём Telegram-канале.
Депутат Рады отметила, что также Сырский убрал с руководящих постов ещё нескольких «не своих» генералов и окружил себя своими ставленниками.
«Система загружена в генеральские схемы, идёт чистка неугодных», — добавила Безуглая.
Она добавила, что теперь главком ВСУ «героически» руководит операцией украинских боевиков на курском направлении, скрываясь в Харьковской области от неудобных вопросов о коллапсе системы своих подчинённых, и остаётся «недосягаем для звонков».
Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Сырский исчез в момент, когда армия России прорвала линию фронта, и это является очень нехорошим знаком. Он уточнил, что, пока глава киевского режима Владимир Зеленский пытается всех убедить, что в Курской области всё идёт по плану, потоком льётся информация о погибших боевиках ВСУ.
Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко 6 сентября предположил, что нынешнего главкома ВСУ могут отправить в отставку после провала его подчинённых в курском приграничье. По его мнению, Зеленскому в этом случае нужно будет «найти крайнего», и им может стать Сырский.