Киев, 17 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский проводит чистку «неугодных» ему генералов в рядах украинской армии. Такое мнение 17 сентября высказала депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Безуглой, ранее главком ВСУ инициировал ряд расследований в отношении командующего сил беспилотных систем (СБС) Вадима Сухаревского, чтобы показать, что СБС несостоятельны, и избавиться от последнего.

«Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами», — написала она в своём Telegram-канале.

Депутат Рады отметила, что также Сырский убрал с руководящих постов ещё нескольких «не своих» генералов и окружил себя своими ставленниками.

«Система загружена в генеральские схемы, идёт чистка неугодных», — добавила Безуглая.

Она добавила, что теперь главком ВСУ «героически» руководит операцией украинских боевиков на курском направлении, скрываясь в Харьковской области от неудобных вопросов о коллапсе системы своих подчинённых, и остаётся «недосягаем для звонков».

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Сырский исчез в момент, когда армия России прорвала линию фронта, и это является очень нехорошим знаком. Он уточнил, что, пока глава киевского режима Владимир Зеленский пытается всех убедить, что в Курской области всё идёт по плану, потоком льётся информация о погибших боевиках ВСУ.

Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко 6 сентября предположил, что нынешнего главкома ВСУ могут отправить в отставку после провала его подчинённых в курском приграничье. По его мнению, Зеленскому в этом случае нужно будет «найти крайнего», и им может стать Сырский.