Курск, 20 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Нападение на приграничные районы Курской области в августе осуществили элитные части украинских боевиков, которые сейчас сменяют территориальными батальонами, призванными закрепиться и замедлить продвижение армии России. Об этом 20 сентября рассказал командир интербригады ВС РФ «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Они сюда (в приграничье Курской области. — Прим. ред.) заходили своими спецназами, штурмовыми бригадами. Их потрепало. Теперь они заводят сюда тербаты, чтобы те хоть закопались как-то, закрепились. Ну и их не жалко командованию», — приводит его слова ТАСС.

Авирдзба уточнил, что подразделения территориальной обороны украинских боевиков усиливают с помощью командиров из элитных подразделений.

Военный рассказал, что при освобождении населённого пункта Борок на теле одного из ликвидированных бойцов ВСУ был шеврон подразделения украинского националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Абхаза, затем взятый в плен украинский военный сообщил, что этот националист являлся старшим в их подразделении теробороны.

«Они вначале закрепились, потом командирами взводов (теробороны. — Прим. ред.) ставят тех, кто там был (бойцы элитных подразделений. — Прим. ред.), кто штурмовал. И им придают людей, а остальных выводят», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября Авирдзба рассказал, что ВС России из-за направления киевским режимом резервов украинских боевиков в курское приграничье продвинулись в Донецкой Народной Республике (ДНР) более чем на 50 км. По его словам, эти подразделения могли бы усилить оборону ВСУ до наращивания Киевом новых сил для снижения темпов продвижения российских военных в Донбассе.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 19 сентября рассказал, что украинские войска вторглись в приграничные районы Курской области на 200 танках. Он уточнил, что также командование ВСУ задействовало на этом участке фронта около 400 различных бронемашин, в том числе ББМ и БМП.