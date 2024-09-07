Владивосток, 7 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Задача переориентации энергоресурсов России на Восток успешно решена, заявил 7 сентября министр энергетики Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форума.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Да, сегодня уже можно сказать, что она выполнена. В первую очередь это касается нефти и нефтепродуктов, а также угля», — процитировало Цивилёва агентство ТАСС.

Он заявил, что, хотя с газом ситуация более сложная из-за привязки к трубопроводной инфраструктуре, этот энергоресурс также экспортируется Россией на Восток.

Сейчас в России идёт проработка новых газотранспортных проектов, растёт производство сжиженного природного газа. Благодаря этому география экспорта будет расширяться. Важно в конечном итоге стабилизировать имеющиеся показатели и иметь возможность гибко управлять экспортом, отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября президент России Владимир Путин по итогам встречи с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что сейчас проект газопровода протяжённостью почти в 1 тыс. километров из России в Китай через Монголию проходит государственную экспертизу.

Президент 5 сентября назвал причину отказа стран Евросоюза от российского газа — это высокомерие и самоуверенность. Введя санкции и отказавшись от российских энергоресурсов, европейцы несут убытки, но продолжают действовать себе во вред. В частности газ могла бы получать Германия по нитке «Северного потока — 2», не пострадавшей при теракте в 2022 году.

Российский газ востребован на мировом рынке и, если бы Россия прекратила его экспорт, произошёл бы коллапс, отметил Путин. Россия наращивает поставки газа в другие регионы мира.