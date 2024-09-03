Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Проект газопровода из России в Китай через Монголию сейчас проходит госэкспертизу. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с с коллегой из Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. Хурэлсух заявил, что этот визит имеет важное значение для развития сотрудничества двух стран, особенно в вопросах энергетики. Путин в ходе переговоров отметил важность политического и экономического взаимодействия Москвы и Улан-Батора, и подчеркнул что Россия и Монголия развивают торговлю, несмотря ни на какие трудности.

Еще перед поездкой российский президент заявил в интервью газете «Оноодор», что Монголия, вероятно, сможет использовать часть энергоресурсов при транзите российского газа в Китай через её территорию. По словам Путина, такая возможность «изучается». При этом изначально Улан-Батор планировал ограничиться только транзитной ролью, но сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития экономики и инфраструктуры Монголии.