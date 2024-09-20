Москва, 20 сентября, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в деревне Апаринки Московской области. Об этом в ночь на 20 сентября сообщили в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. По уточнённой информации, площадь пожара составляет 4200 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ликвидация пожара, в которой задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники, проходит в условиях сильного задымления.

По информации МЧС России, в результате пожара обрушилась кровля здания.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября в промзоне Ярославля вспыхнул пожар. Возгорание произошло на складе в здании автосервиса на улице Механизаторов. В помещении хранились покрышки и горюче-смазочные материалы. К борьбе с огнём привлекли 28 специалистов и семь единиц техники. При ликвидации горения произошла разгерметизация газового баллона, и четверо пожарных пострадали. Пострадавших госпитализировали. Открытое горение ликвидировали на площади 450 квадратных метров.