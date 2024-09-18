Ярославль, 18 сентября, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Четверо сотрудников МЧС пострадали во время ликвидации пожара в автосервисе в Ярославле. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы», — уточняется в сообщении ведомства.

Одноэтажное здание автосервиса загорелось в промышленной зоне на улице Механизаторов. По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении, где хранились покрышки и ГСМ. Пожар удалось локализовать на площади 450 кв. метров.

На настоящий момент ликвидировано открытое горение. К борьбе с огнём привлечены 28 человек и семь единиц техники.

Ранее ИА Регнум сообщало о локализации возгорания на полигоне товарно-бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области. Пожарные, сотрудники экстренных служб региона и добровольцы боролись с огнём в сложных условиях, проводя проливку мест горения и засыпание их песком и грунтом.

16 сентября компания «Ростовэнерго» ввела в Ростовской области временные отключения энергоснабжения из-за природных пожаров, бушующих в регионе. Отмечалось, что самая серьёзная ситуация наблюдается в Аксайском и Неклиновском районах, в которых ранее уже был введён режим ЧС.