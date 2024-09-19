Москва, 19 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин получил Всемирную премию инноваций (World Innovation Award) в номинации «Устойчивые города и сообщества». Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба администрации столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

Церемония прошла на форуме «Облачные города», посвящённом будущему мегаполисов БРИКС. Награду мэру вручил советник Генерального секретаря ООН по изменению климата лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

«Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем», — сказал Собянин на церемонии.

Он отметил, что форум поможет в решении проблем, которые стоят перед городами и странами. В Москве пассажиры уже могут оплачивать проезд в метро с помощью технологии опознавания лиц, есть много сервисов и лучших технологий, используемых в транспорте, подчеркнул Собянин.

«По версии международных специалистов, в Москве пассажирский транспорт и пассажирские сервисы являются одними из лучших в мире», — добавил мэр.