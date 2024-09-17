Москва, 17 сентября, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Объем выданных потребительских кредитов в России по итогам августа снизился на 9,2 процента и составил 544,4 млрд рублей, сообщило 17 сентября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Иван Шилов ИА Регнум

В июле этот показатель равнялся 599,7 млрд рублей. Также на сайте организации отмечает, что в августе на 2,4 процента сократилось число выданных потребительских займов. В июле было выдано 3,38 млн займов, а в следующем месяце — 3,3 млн.

Наибольший объем потребкредитов зафиксирован в Москве — 47,4 млрд рублей. В Московской области и Санкт-Петербурге этот показатель составил соответственно 36 млрд и 20,6 млрд рублей.

Самый сильный спад по объемам выданных потребительских займов наблюдался в Татарстане — 18 процентов. На втором и третьем месте в рамках указанной динамики расположились Нижегородская область (минус 15,8 процента) и Башкирия (минус 13,3 процента).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает применение плавающей ставки по кредитам с 1 сентября. В соответствии с документом, сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране.

В конце июня Центробанк объявил о решении отменить мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов, введённый с 16 августа 2023 года. Регулятор объяснил такой шаг устойчивым уровнем рыночных ставок в РФ, который сохраняется на протяжении последних пяти месяцев.