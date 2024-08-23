Опрос: пятая часть россиян допускает невозврат кредитов
«НАФИ»: 20% россиян оправдали невозврат кредитов
Москва, 23 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Пятая часть россиян считают допустимым невозврат кредита при наличии веских обстоятельств. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра «НАФИ».
При этом большинство российских граждан назвали отказ выплачивать по кредитным обязательствам правонарушением.
«Правонарушением невозврат займа считают 71% опрошенных, 20% сочли, что кредит возвращать необязательно», ― привело РБК данные исследования.
В качестве причин, по которым респонденты допускают возможность не выплачивать кредит, указываются экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и другие. Отмечается, что о допустимости невыплаты кредита заявляли в основном молодые люди в возрасте до 35 лет из городов с населением до 100 тыс. человек и из больших семей.
За последние девять лет доля россиян, допускающих возможность невозврата кредитов, снизилась почти в два раза. Согласно результатам опроса, проведенного в 2015 году, этот показатель составлял 37%.
Опрос проводился по всей России в июне 2024 года. Участие в исследовании приняли 1,6 тыс. респондентов.
Как сообщало ИА Регнум, согласно данным мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ, доля многодетных (три и более ребёнка) семей в России, имеющих кредиты, за 2023 год выросла до 67%, что на 8 п. п. больше, чем годом ранее.
В то же время с 58% до 54% произошло снижение доли семей с одним ребёнком, у которых есть займы в банках. Также на 7% стало меньше закредитованных семей с двумя детьми. Их доля снизилась с 66% до 59%.