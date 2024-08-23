Москва, 23 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Пятая часть россиян считают допустимым невозврат кредита при наличии веских обстоятельств. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра «НАФИ».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

При этом большинство российских граждан назвали отказ выплачивать по кредитным обязательствам правонарушением.

«Правонарушением невозврат займа считают 71% опрошенных, 20% сочли, что кредит возвращать необязательно», ― привело РБК данные исследования.

В качестве причин, по которым респонденты допускают возможность не выплачивать кредит, указываются экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и другие. Отмечается, что о допустимости невыплаты кредита заявляли в основном молодые люди в возрасте до 35 лет из городов с населением до 100 тыс. человек и из больших семей.

За последние девять лет доля россиян, допускающих возможность невозврата кредитов, снизилась почти в два раза. Согласно результатам опроса, проведенного в 2015 году, этот показатель составлял 37%.

Опрос проводился по всей России в июне 2024 года. Участие в исследовании приняли 1,6 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ, доля многодетных (три и более ребёнка) семей в России, имеющих кредиты, за 2023 год выросла до 67%, что на 8 п. п. больше, чем годом ранее.

В то же время с 58% до 54% произошло снижение доли семей с одним ребёнком, у которых есть займы в банках. Также на 7% стало меньше закредитованных семей с двумя детьми. Их доля снизилась с 66% до 59%.